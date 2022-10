Veja o resultado das seções eleitorais já finalizadas em outros países

Os boletins de urna de diversas seções do exterior começaram a ser divulgadas na manhã deste domingo, 30. Ásia e Oceania são os primeiros continentes a sinalizar resultados. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 697 mil brasileiros estão inscritos para votar fora do Brasil.

Na Nova Zelândia, o candidato Lula venceu nas quatro seções eleitorais da capital Wellington, com 389 votos (70,34%); Jair Bolsonaro obteve 164 votos (29,66%). Na Austrália, os boletins de urnas divulgados também apontam a vitória de Lula, com 61,3% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 38,7%.

O Japão foi o único país, até o momento, em que o atual presidente obteve vantagem sobre o candidato petista, com 84,3% e 15,7%, respectivamente. Ainda na Ásia, os resultados da Coreia da Sul mostram Lula com 126 votos (64,29%) e Jair Bolsonaro, 70 votos (35,71%).



Os números expressos nos boletins de urna de Singapura apontam vitória do candidato do PT, com 230 votos (63,71%) e Jair Bolsonaro, 131 votos (36,29%). Na China continental, Lula também venceu com 199 votos, contra 146 de Bolsonaro. Já em Taiwan, Bolsonaro liderou com 132 votos (56,65%) a 101 votos (43,35%) de Lula.

Na Europa, dois países já divulgaram seus boletins. A Estônia registrou 87,1% dos votos válidos em Lula e 12,8% em Bolsonaro. Na República Tcheca, a capital Praga fechou a votação com saldo de 286 votos (76,66%) para Lula e 73 votos (20,33%) para o atual presidente.





No Egito, Lula tem 66,7% dos votos válidos; Bolsonaro tem 33,3%. No Catar, Bolsonaro venceu, com 59,4% dos votos válidos; Lula obteve 40,6%.

Na Grécia, Bolsonaro obteve 242 votos (55,6%) e Lula (PT) 193 votos (44,4%). Na Noruega, a capital Oslo registou a porcentagem de 76.12% para Lula e 23.88% para Bolsonaro.

De acordo com o boletim de Viena, na Áustria, o candidato do PT saiu vencedor, com 961 votos (71%), enquanto o atual presidente recebeu 379 votos (29%).

Em eleição sem urna eletrônica, Rússia registrou vitória de Lula. Ele obteve 46 votos. Já o candidato do PL teve 23.

Em Israel, Bolsonaro venceu o segundo turno, com 405 votos (53,4%). O ex-presidente Lula obteve 353 votos (46,6%). Na região da Palestina, 676 brasileiros votaram em Ramallah. A vitória de Lula foi significativa: o petista teve 90,5% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 9,5%. Em votos totais, Lula somou 584, enquanto Bolsonaro teve 61 votos.



Outros países da Europa também divulgaram seus boletins. Na França, Lula saiu na frente com 7.885 votos (82,94%), enquanto Bolsonaro recebeu 1.622 (17,06%). Na Dinamarca, o petista foi votado por 1.047 eleitores e o atual presidente ficou atrás, com 198.

Na Holanda, Lula recebeu 4.511; Bolsonaro, 1.242. Na Hungria, Lula ficou com 481 votos; Bolsonaro, 83. Na Itália, as urnas encerraram com vitória de Lula, com 5.810 votos; Bolsonaro obteve 4.698.

Na Polônia, Lula também ganhou, com 212 votos; Bolsonaro obteve 68. Na Suécia, Lula ganhou por 1.785 votos a 542 de Bolsonaro. Na Suíça, o boletim também registrou vitória do petista, com 5.538 voto contra 5.038 votos do candidato do PL.

Na Angola, a votação também já foi encerrada. Dos 230 votos, 124 (53,9%) foram de Lula e 99 (43%) de Jair Bolsonaro.

O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral somente após as 17h, horário de Brasília, quando a votação local é encerrada.

Atualizado às 15h28.