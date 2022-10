Eleições 2022: Soraya Thronicke não votará no 2º turno, afirma assessoria

12:12 | Out. 30, 2022

Candidata à presidência no primeiro turno, Soraya Thronicke (Uniâo Brasil) não vai votar neste domingo, 30. Segundo informações de sua assessoria, ela está viajando e deve justificar o voto em período oportuno, com multa de R$ 3,51.

Soraya deveria votar na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, localizada no bairro Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande (MS).

Durante a corrida eleitoral para o segundo turno, a senadora pelo Mato Grosso do Sul descartou aproximação com ambos os candidatos à liderança do poder executivo.

"Nenhum desses bandidos merece meu apoio", disse Soraya, em rede social, respondendo a um seguidor que cobrou seu posicionamento. No resultado do primeiro pleito, ela recebeu pouco mais de 600 mil votos, equivalente 0,51% do total.

Em 2018, a advogada natural de Dourados (MS) chegou a associar sua imagem à do então candidato Bolsonaro. Contudo, a aliança cindiu, e os dois marcaram o primeiro turno com troca de farpas e confrontos nos debates.

