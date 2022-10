Eleições 2022: Izolda Cela e Cid Gomes votam em Sobral

A governadora votou no Ceja Sobral e o senador no Colégio Farias Brito Sobralense

A governadora Izolda Cela (sem partido) e o senador Cid Gomes (PDT) votaram na manhã deste domingo, 30, no Ceja Sobral e no colégio Farias Brito Sobralense, respectivamente. Ambos reiteraram o apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e falaram de expectativas para o resultado do pleito.

Izolda, que acompanhou de perto a campanha do petista no segundo turno, afirmou que mantém esperanças na vitória e na mudança no ambiente político do País.

"Integro a esse grande time, que espero que seja a maioria do povo brasileiro, que está enxergando a necessidade de mudar, a grande necessidade de mudar, melhorar uma ambiência política, melhorar a ambiência institucional", afirma.

A governadora salienta, ainda, a importância da vitória lulista para a continuidade do desenvolvimento do Estado do Ceará.

"Uma das coisas que nós já tivemos prova é de uma atitude republicana do então presidente Lula nos oito anos do governo dele, em que não havia diferença, não havia nenhum tipo de prejuízo ou priorização de estados e municípios em função de apoiar ou não apoiar [o presidente da República]."

Quando perguntada pelo O POVO sobre uma possível liderança do Ministério da Educação, a chefe do Executivo estadual negou que tenha recebido convite do ex-presidente.

Cid Gomes, por sua vez, reforçou a decisão do seu partido, PDT, de apoiar o petista no segundo turno para a corrida presidencial. O elo de longa data entre PT e PDT foi chacoalhado pela disputa de apoio entre os candidatos ao Governo do Estado, Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT), com vitória de Elmano consumada ainda no primeiro turno.

Sobre uma aliança, Cid afirmou: "Eu me disponho a isso. Agora, naturalmente, isso será uma decisão do partido."

O senador também defendeu as pesquisas de intenção de voto, criticadas após o resultado do primeiro turno. "A unica forma de você conseguir ter um diagnostico diante de situações tão desiguais é através de pesquisas, e pesquisas com base científica", corroborou.

Ele afirmou que aposta com quem quiser que Lula ganha por, ao menos, 5 milhões de voto. "Eu arrisco até apostar, se ainda tiver alguém querendo apostar, R$ 100... eu dou 5 milhões de votos pro Lula", brincou.

