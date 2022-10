Eleições 2022: Eduardo Girão espera que o cearense reflita sobre valores da família

12:49 | Out. 30, 2022

Eduardo Girão (Podemos), que se identifica como "senador federal independente", votou na manhã deste domingo, 30, no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), em Fortaleza. Girão chegou, acompanhado da esposa, à sua zona eleitoral antes da 9 horas da manhã.

O senador disse não acreditar em uma virada bolsonarista no Ceará. Em sua redes sociais, Girão ressaltou alguns escândalos do governo petista.

Em seu Twitter relacionou a palavra "crime" aos números 13, ao aborto, às drogas e à invasão de terras e pediu que o Jesus abençoasse o Brasil.

No Instagram, postou foto com a esposa e Kamila Cardoso: "Acabei de exercer a cidadania em favor do nosso Brasil, da Vida, da Família e da Ética!"

Em entrevista ao O POVO, Girão falou sobre a importância de todos votarem.

"É uma celebração da democracia em tempos que vemos cerceamento da liberdade de expressão apenas para um lado, mas o brasileiro cearense entendeu o que está em jogo, e eu espero muito que as pessoas reflitam sobre valores da família, sobre a vida, essa escalada de violência. É uma decisão que vai impactar nossos filhos e netos."

