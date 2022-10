Datafolha projeta vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo

O Datafolha projeta a eleição do ex-ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo. Com 36,60% das urnas apuradas, Tarcísio tem 56,89% contra 43,11% do ex-prefeito paulista Fernando Haddad (PT). Tarcísio é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, enquanto Haddad é o candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

