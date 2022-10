Correção: Guedes vota em Brasília e evita comentar eleição

16:40 | Out. 30, 2022

Att.: Senhores assinantes, a matéria publicada anteriormente continha um erro no segundo parágrafo. O número da camisa de Guedes era 10, e não 11, como escrito anteriormente. Segue material corrigido:

Vestindo camisa verde e amarela, o ministro da Economia, Paulo Guedes, gastou menos de cinco minutos da entrada até a saída da votação neste domingo, quando ocorre o segundo turno das eleições. Ele não quis falar com a reportagem do Broadcast, que o aguardava numa escola infantil do Setor Militar Urbano (SMU) em Brasília.

Ao ver que seria fotografado à saída, fez o 'V' em sinal de vitória. Ele foi sozinho ao local, mas estava acompanhado por seguranças. Na parte das costas da camisa, havia o número 10 e a sigla PG, em referência a seu nome.

