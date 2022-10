Com cerca de dois terços das urnas apuradas para as eleições presidenciais, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a corrida eleitoral e passou a liderar, com 50,01%. Jair Bolsonaro (PL) está em segundo lugar, com 49,99% dos votos válidos, com 67,76% das urnas totalizadas.

