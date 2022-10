Chefe de Missão Eleitoral da OEA no Brasil condena atos de violência

O chefe da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA), Rubén Ramírez, condenou neste domingo, 30, atos de violência durante o processo eleitoral. Ao comentar o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, que sacou e apontou uma arma contra um homem ontem na rua, Ramírez defendeu que as autoridades conduzam investigações sobre o caso.

"É muito importante que todas as autoridades competentes do Brasil façam a investigação e tomem as medidas que correspondem. Isso é uma questão que nós deploramos sempre. Condenamos toda violência nesse processo democrático", disse a jornalistas após visitar um colégio particular em Brasília, onde está ocorrendo a votação. Ele conversou com mesários sobre o processo de votação.

A equipe da Missão de Observação Eleitoral está acompanhando a eleição brasileira em 15 Estados do Brasil, no Distrito Federal, em Washington, nos Estados Unidos, em Paris, na França e no Porto, em Portugal. Na próxima terça-feira, 1º, será divulgado um boletim preliminar do acompanhamento do processo eleitoral no Brasil.

De acordo com Ramírez, os primeiros boletins recebidos hoje indicam a normalidade do processo eleitoral no País. Ele convidou a população a exercer o direito ao voto e pediu para que as pessoas aguardem o fechamento das urnas e a divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com "espírito democrático, de respeito e de responsabilidade."

