Bolsonaro recepciona delegação do Flamengo após título da Libertadores

Jair Bolsonaro confraternizou com dirigentes e jogadores ainda na pista do aeroporto do Galeão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recepcionou a delegação do Flamengo na chegada ao Brasil, na manhã deste domingo, 30. O encontro se deve à conquista do título da Copa Libertadores, na tarde do último sábado, 30, em Guayaquil, no Equador.

O candidato à reeleição encontrou os jogadores ainda na pista do aeroporto do Galeão, onde ergueu a taça conquistada pela equipe carioca e tirou algumas fotos com os atletas.

Em um vídeo gravado durante o momento do encontro é possível ouvir alguns gritos de "mito". O momento de confraternização foi publicado nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente.

O Flamengo sagrou-se campeão pela terceira vez da competição internacional, ao bater a equipe do Athletico-PR, pelo placar de 1 a 0, com gol de Gabriel Barbosa.

Confira a publicação de Eduardo Bolsonaro:

Time do Flamengo chega no Brasil e se encontra com Presidente Bolsonaro pic.twitter.com/pIjCeq5Wss — Eduardo Bolsonaro 22.22 (@BolsonaroSP) October 30, 2022

