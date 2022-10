Bolsonaro deixa hotel de trânsito no RJ rumo a posto de votação

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) saiu às 7h16 deste domingo, 30, do hotel de trânsito da Universidade da Força Aérea, na Guarnição de Aeronáutica dos Afonsos, na zona oeste do Rio. Segundo sua assessoria, ele vai ao posto de votação, na Vila Militar, área vizinha do hotel.

Havia a possibilidade de ele ir primeiro ao aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, para receber a delegação do Flamengo, que no sábado, 29, conquistou a Taça Libertadores da América e está retornando de Guayaquil, no Equador. Os jogadores devem chegar ao aeroporto por volta das 8h40. É possível que Bolsonaro vá recebê-los depois de votar - sua assessoria não confirma essa possibilidade.

Bolsonaro saiu a pé pelo portão da Guarnição, onde os carros e a equipe de segurança da presidência da República o aguardavam. Antes de embarcar num veículo, ele foi recepcionado por cerca de 15 apoiadores, que gritavam "mito" e pediam fotos com ele. O presidente cumprimentou as pessoas e tirou fotos com elas, sem falar com a imprensa. Após ficar menos de cinco minutos com os apoiadores, ele entrou no carro e a comitiva saiu rumo ao posto de votação.

