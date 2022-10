Após derrota confirmada em SP, Haddad chega em hotel para coletiva à imprensa

Derrotado na disputa ao governo de São Paulo pelo candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fernando Haddad (PT) chegou há pouco ao hotel na Zona Sul para coletiva à imprensa. Ele vai ficar em um quarto até a finalização da apuração nacional. Como projetado pelo Datafolha, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será eleito o novo presidente do Brasil.

Haddad está acompanhado da esposa, Ana Estela. O presidente estadual do PT, Luiz Marinho, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), o secretário nacional de comunicação do PT, Jilmar Tatto, e o deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT) também marcam presença no local.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com aproximadamente 94% das urnas apuradas, Tarcísio é o novo governador de São Paulo. Até o momento, ele tem 55,4% dos votos e Haddad, 44,6%.

Diferentemente do que apontavam as pesquisas de intenção de voto, que mostravam Haddad na liderança na corrida estadual, Tarcísio também ficou à frente do petista no primeiro turno.

