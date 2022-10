Ao votar, ACM Neto fala em expectativa de virada histórica na Bahia

13:37 | Out. 30, 2022

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) disse esperar uma "virada histórica" no segundo turno da disputa pelo governo da Bahia, que acontece neste domingo, 30.

Apesar de figurar como favorito nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, ACM terminou atrás de Jerônimo Rodrigues (PT), por 49,45% a 40,80% dos votos válidos.

"Se Deus quiser, vamos ter uma virada histórica hoje. A gente chega com muita confiança, muito otimismo de que a reta de chegada foi nossa e que a Bahia vai ter uma eleição histórica no dia de hoje", afirmou o candidato ao governo em entrevista coletiva após votar na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

Ainda segundo ACM, há um sentimento de mudança para interromper o ciclo de 16 anos do PT à frente do Executivo no Estado. "Sentimento que prevalece hoje na Bahia é exatamente esse, de mudança. Os baianos querem um novo governo, um governo que inicie um novo ciclo na Bahia."

Pesquisa Ipec divulgada ontem prevê uma disputa apertada e incerta na Bahia. Segundo o instituto, Jerônimo tem 51% dos votos válidos contra 49% de ACM Neto.

