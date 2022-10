Tribunais eleitorais começam sorteio de urnas para teste de integridade

10:37 | Out. 29, 2022

Os 27 tribunais regionais eleitorais (TREs) realizam, a partir das 9h deste sábado, o sorteio das 671 urnas eletrônicas que serão submetidas ao teste de integridade. Os equipamentos começaram a ser distribuídos às seções eleitorais ontem.

As urnas selecionadas serão transportadas aos locais onde o teste será realizado em cada estado. Novas urnas serão colocadas no lugar das que forem levadas para a auditoria.

Esse teste vem sendo feito em todas as eleições desde 2002. O objetivo é verificar se as urnas computam corretamente os votos lançados. Para isso, servidores da Justiça Eleitoral simulam uma votação normal e digitam na urna votos preenchidos previamente em papel. Ao mesmo tempo, os votos de papel são depositados em uma caixa. Depois, os resultados são comparados.

O procedimento, filmado e acompanhado pelas entidades fiscalizadoras do pleito, como partidos políticos e Forças Armadas, foi realizado também no primeiro turno. Neste ano, parte da auditoria foi feita com a biometria de eleitores voluntários para ativar a urna. O projeto piloto, adotado por sugestão dos militares, contemplou 56 urnas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o teste teve "100% de sucesso" e não encontrou nenhuma divergência.

