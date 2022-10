Trânsito: AMC monta esquema especial para segundo turno em Fortaleza

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) preparou uma operação especial para disciplinar o tráfego nos pontos de maior movimentação na Cidade neste domingo, 30.

Com 70 agentes, a ação da AMC terá início às 5h da manhã deste domingo, 30, e seguirá até o final da apuração.



A Capital tem frota de aproximadamente 1,1 milhão de veículos e há 1,8 milhão de eleitores aptos para irem às urnas no segundo turno das eleições 2022.

Os agentes irão atuar na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no Centro de Fortaleza; colégio Farias Brito, no bairro José Bonifácio; no Ginásio Paulo Sarasate, na Aldeota; Fórum Eleitoral Desembargador Péricles Ribeiro, na Praia de Iracema; e Escola Hilza Diogo, no Vila Velha.

Nos demais locais de votação, a AMC preparou um esquema de rotas de viatura para monitorar o tráfego. O órgão também contará com câmeras de monitoramento, que auxiliarão no trabalho.

Ainda conforme a AMC, a Ciclofaixa de Lazer não será realizada neste domingo por conta da votação, que começa a partir das 8 horas.

Além do esquema especial no trânsito, os eleitores também terão gratuidade no transporte público de Fortaleza, das 5h às 18h - o que pode ajudar a amenizar o tráfego mais intenso.

A Autarquia também informa que a população poderá registrar alguma ocorrência através do fone 190, contato da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).