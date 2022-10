Tarcísio de Freitas encerra campanha ao governo no palco de Lula

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encerrou sua campanha ao Bandeirantes em São Bernardo do Campo, berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-ministro de Jair Bolsonaro participou de uma carreata que terminou na praça da Igreja Matriz. O local é emblemático para petistas por ter sido usado diversas vezes por Lula para comícios e atividades políticas.

Tarcísio minimizou críticas de que sua campanha teria nacionalizado a disputa e focado pouco em projetos para São Paulo. Ele também argumentou que pontos críticos das últimas semanas, como o tiroteio em Paraisópolis que interrompeu uma de suas agendas e o episódio do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), não afetaram o seu desempenho.

"É simbólico encerrar a campanha aqui. São Bernardo não quer mais o PT. A gente tem um prefeito super bem avaliado. Vamos ter um resultado extraordinário", disse, em referência ao prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), que se tornou um dos principais cabos eleitorais de Tarcísio no segundo turno. No município, Fernando Haddad (PT) venceu no primeiro turno.

O ex-ministro também disse que o tracking da campanha indica sua vitória contra Haddad. No primeiro turno, Tarcísio saiu na dianteira - resultado que surpreendeu as equipes dos dois candidatos.

"Não houve oscilação (nas intenções de voto), a gente continua com uma vantagem muito confortável. A gente está vendo o presidente crescendo, então acreditamos em uma virada na eleição presidencial", argumentou. Tarcísio argumentou ainda que "não há riscos" da campanha questionar o resultado das urnas no dia 30 de outubro.

"Era natural algum nível de polarização, o que acontece no Brasil tem reflexo em São Paulo", completou.

Moradores do município acompanharam a carreata, mas alguns lojistas e pedestres manifestavam apoio a Lula. Tarcísio esteve acompanhado do prefeito Orlando Morando e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Sem poder pedir votos em comício por causa da legislação eleitoral, ele apenas tirou fotos e disse no microfone estar feliz de encerrar a campanha em São Bernardo.

