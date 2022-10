Simone Tebet, Padilha e Rosângela Lyra fazem ato pró-Lula com empresários

Coração do mercado financeiro, a Avenida Faria Lima foi palco neste sábado de um ato a favor da candidatura à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda sofre resistência no setor. O evento foi organizado pela presidente do Instituto Política Viva, a empresária Rosângela Lyra, e contou com as presenças da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e do deputado federal reeleito Alexandre Padilha (PT-SP), interlocutor do PT com o empresariado e cotado para assumir o Ministério da Fazenda em um eventual novo governo Lula.

Com todos vestindo branco, o encontro começou em um restaurante e terminou em caminhada pela Avenida. A iniciativa visa, justamente, reduzir a aversão do empresariado à candidatura de Lula. A deputada federal reeleita Tabata Amaral (PSB-SP) também participou.

Ao discursar, Simone Tebet, nome respeitado pelo mercado financeiro, lembrou a gestão da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. "Ele atrasou 45 dias a vacina no braço do povo brasileiro. Quantos amigos de 40, 50, 60 anos nós perdemos faltando 15 dias para tomar vacina? Esse presidente é desumano, ele não consegue se colocar no lugar do outro", destacou Tebet, ficou em terceiro lugar nestas eleições presidenciais em terceiro lugar e decidiu apoiar Lula no segundo turno.

Rosângela, por sua vez, lembrou a distância entre a Faria Lima e grupos políticos progressistas e preocupações do mercado com a candidatura de Lula. "Esse encontro hoje aqui na Faria Lima é muito simbólico", avaliou a empresária.

Procurado para comentar sua participação no evento, Alexandre Padilha não retornou aos contatos da reportagem.

