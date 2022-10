Pesquisa Ipec: em RO, Marcos Rogério tem 52% e Rocha, 48% dos votos válidos

Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (29), mostra que o candidato do PL, Marcos Rogério, tem 52% dos votos válidos no segundo turno na disputa pelo governo de Rondônia, contra o candidato do União Brasil, coronel Marcos Rocha, com 48%. Segundo o Ipec, os dois candidatos oscilam dentro da margem de erro, de 3 pontos porcentuais, o que configura empate técnico.

Em 19 de outubro, levantamento anterior, ambos apareciam com 50% dos votos válidos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento apontou que 86% dos eleitores afirmaram que o voto é definitivo, enquanto 13% afirmam que ainda podem mudar de candidato até amanhã.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro em 26 municípios rondonienses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número ES-02718/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03622/2022.

Tags