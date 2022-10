Datafolha em SP: Bolsonaro tem 51% e Lula 49% no 2º turno

19:12 | Out. 29, 2022

A última pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial em São Paulo foi divulgada hoje, sábado, 29 de outubro (29/10). Jair Bolsonaro (PL) ganhou cinco pontos e agora tem 51%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou seis pontos, aparecendo com 49% das intenções de votos válidos no estado.

Votos totais



Bolsonaro: 47% (=)

Lula: 45% (+2)

Branco/nulo: 6% (-2)

Não sabe/não respondeu: 2% (=)

Votos válidos:

Bolsonaro: 51% (+5)

Lula: 49% (+6)



A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e realizada entre 28 e 29 deste mês. A pesquisa ouviu 3.146 eleitores e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número SP-03973/2022.

