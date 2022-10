Bolsonaro comete ato falho e pede a Deus novo mandato como deputado federal

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, cometeu um ato falho durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 28, e pediu um novo mandato como deputado federal, cargo que ocupou antes de ser eleito, em 2018, para o Palácio do Planalto. A declaração foi dada durante as considerações finais.

"Muito obrigado, meu Deus. E, se essa for a sua vontade, estou pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal presidente da República", declarou o chefe do Executivo. "Deixar bem claro: mais do que escolher um presidente da República, é escolher o futuro da nossa nação. Se nós viveremos em liberdade ou não. Se será respeitada a família brasileira", emendou.

Bolsonaro também voltou a agradecer pelo que chama de "segunda vida", numa referência ao fato de ter sobrevivido à facada que levou em 2018, durante a campanha eleitoral. O presidente ainda se referiu ao cargo que ocupa como uma "missão" divina, o que costuma fazer com frequência.

