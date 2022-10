Associação dos Magistrados Brasileiros reafirma a confiança na Justiça Eleitoral

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) disse, em nota divulgada há pouco, que "reafirma a confiança" na Justiça Eleitoral. "Que está absolutamente preparada para garantir à população, mais uma vez, por meio das urnas, o direito à participação no processo democrático. A AMB atesta a excelência do trabalho de juízes e servidores do Poder Judiciário, que - com o apoio das forças de segurança - assegurarão a realização de um pleito limpo e pacífico", informou a entidade em nota assinada pela presidente Renata Gil.

A AMB, que é a maior entidade representativa da magistratura nacional, afirmou também que, independentemente do resultado da eleição, a democracia e a vontade popular serão os maiores vencedores. "O voto é a voz do cidadão e todos são conclamados a exercer a cidadania no domingo", completou.

