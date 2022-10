Aliados de Lula no Ceará mobilizam eleitores para irem às urnas e manter vantagem do petista no Estado

A expectativa da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará é que as urnas cearenses cheguem à margem de 70% ou mais dos votos para o petista. O foco dessas três semanas entre o primeiro e segundo turno, segundo o governador eleito Elmano Freitas (PT), foi tentar manter os eleitores do ex-presidente engajados, além de conquistar os apoiadores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), candidatos à Presidência no primeiro turno.



Nas últimas movimentações eleitorais, Elmano e o senador eleito Camilo Santana (PT) encabeçaram a carreata que percorreu diversos bairro de Fortaleza. Além dele, participaram lideranças locais, apoiadores, deputados estaduais como Renato Roseno (Psol), Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), assim como parlamentares do PDT, maior bancada eleita para o ano que vem na Alece.

Os aliados do petista no Estado esperam um aumento significativo da vantagem de Lula no Ceará. "Nós tivemos a estratégia de ampliar a votação de Lula. A meta é 75%. Esses últimos dias foram de mobilização por todo o Estado. É garantir que as pessoas possam votar, estimulando as lideranças e os prefeitos", disse Camilo Santana.

"Nós achamos que passamos de 70% para o Lula no Ceará. Achamos que vamos ter um papel importante para garantir a vitória do Lula amanhã. Agora pela manhã, vamos cuidar bastante para mobilizar o nosso povo para ir votar", disse Elmano Freitas, em entrevista ao O POVO. No primeiro turno, Lula teve 65,91% dos votos válidos do Ceará, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou com 25,38% dos votos, sendo o segundo mais votado.

Segundo o Elmano, a campanha no Ceará focou em garantir que quem já votou em Lula no primeiro turno vá votar no domingo, além de buscar o voto dos apoiadores de Ciro e Tebet. Mesmo com menos votos que em 2018, Ciro, que é radicado em Sobral, foi o terceiro mais votado no Ceará, com cerca de 369 mil votos de cearenses. Tebet ficou em quarto, somando em torno de 66 mil votos.

Uma preocupação da campanha do ex-presidente no Brasil foi a taxa de abstenção, com um intenso trabalho de tentar levar quem não foi as urnas no primeiro turno. No Ceará, segundo Elmano, o quadro segue na mesma direção, ainda que o número tenha sido baixo comparado com outros estados.

"A abstenção no Ceará, ainda que tenha sido menor que outros estados, mais de um milhão de eleitores não foram votar. Nós tivemos uma atenção de buscar diminuir essa abstenção muito importante para a eleição de Lula", disse o governador eleito.

O político ressaltou a expectativa de um bom resultado no domingo, mas foi cauteloso com celebrações antes do fim da apuração." Nós temos que ter humildade, vamos aguardar o resultado. Repeitar o cidadão e a cidadã. Evidentemente, confirmada nossa vitória, haverá uma grande celebração", afirmou.

Seguindo uma mobilização nacional, a campanha de Lula no Ceará também reuniu parlamentares de diversos partidos. De acordo com o deputado do Psol, Renato Roseno, o arco de aliança formado em torno da candidatura do petista representa "uma frente de esperança, uma frente pela democracia".

Ele ressaltou a adesão de parlamentares que tinham posicionamentos contrários a Lula no primeiro turno. "Uma parcela que tinha muitas críticas, mas que entenderam que a única maneira de manter um ambiente democrático, em que a pluralidade e as divergências políticas pudessem ser expressas, é Lula ganhando", pontuou.

O parlamentou ainda criticou a campanha de mobilização feita por Bolsonaro e seus apoiadores. "O bolsonarismo transformou-se em um grupo ultra fanatizado, muito violento, e que faz uso em escala industrial de manipulação e mentiras. Ele (Bolsonaro) cria uma instabilidade permanente na sociedade brasileira", concluiu.

Aliados de Lula se espalham pelo Ceará

A carreata de Fortaleza foi apenas mais uma das realizadas pelo apoiadores de Lula no Ceará. No município de Quixeramobim, distante 204,3 quilômetros da Capital, outro ato aconteceu no mesmo horário com presença do deputado federal José Guimarães (PT). Ele teve presença confirmada também em carreada em Quixadá.

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), promoveu ato em Tianguá ainda na manhã da véspera da eleição. Ela percorreu ruas do município ao lado de eleitores do petista. Nesse segundo turno, a governadora foi a São Paulo gravar propagandas eleitorais ao lado de Lula. "Seguimos firmes para eleger Lula presidente", escreveu ela em suas redes sociais.

No mesmo roteiro do primeiro turno, a campanha petista encerra na região do Cariri. Elmano, Camilo e outros apoiadores percorrem ruas de três municípios: Crato, Juazeiro e Barbalha, onde o senador eleito vota.

