Trump pede voto em Bolsonaro e diz que Lula irá "destruir rapidamente o país"

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu votos para o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) nesse segundo turno das eleições, que acontece no domingo, 30. Além de chamar o ex-presidente Lula (PT) de “lunático”, o republicano diz que se o petista voltar irá “destruir rapidamente o país”.

O pedido foi feito nesta sexta-feira, 28, na rede social “Truth Social”, criada por ele após ser banido das principais plataformas. “No domingo, vote no presidente Jair Bolsonaro, ele nunca vai te decepcionar", disse.

"Ele é um grande e respeitado líder, e também um cara com grande coração", emendou o republicano.

Ao adversário de Bolsonaro, Lula, Trump só disparou críticas. “Seu oponente, 'Lulu', é um lunático da esquerda radical que destruirá rapidamente seu país e todo o tremendo progresso que foi feito sob o presidente Bolsonaro".

O apoio de Trump a Bolsonaro vem muito antes do primeiro turno das eleições. Em outra oportunidade, o ex-presidente americano escreveu na mesma rede social que Bolsonaro "amava o Brasil cima de todas as coisas".

Trump brincou, inclusive, com a comparação que fazem entre os dois. “O presidente Jair Bolsonaro, ou 'o Trump tropical', como ele é chamado afetuosamente".

Bolsonaro conta ainda com o apoio do filho do republicano, Donald Trump Jr. O herdeiro já afirmou que o presidente brasileiro "é um grande amigo dos EUA e a única pessoa que pode parar a disseminação do socialismo na América do Sul".



