Presidente do PL prevê racha no partido caso Lula vença as eleições

O presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto afirmou que, caso Lula (PT) vença as eleições no próximo domingo, 30, poderá acontecer uma divisão no partido do atual mandatário Jair Bolsonaro.

De acordo com Neto, a ala do partido que sempre concorda com o governo poderá se alinhar a um possível mandato petista. Enquanto outra parte mais numerosa e bolsonarista possivelmente representaria uma oposição.

Anteriormente, Bolsonaro fazia parte do Partido Social Liberal (PSL). Porém, nem todos os filiados eram apoiadores bolsonarista e, em 2019, após embate do presidente com Luciano Bivar, então presidente da legenda, o partido rachou. Os parlamentares do PSL se uniram com os do DEM e formaram o União Brasil.

Atualmente, entre o deputados eleitos do PL, cerca de 61 são mais próximos de Bolsonaro do que do presidente da sigla.

Com o resultado das eleições, o partido de Bolsonaro terá a maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado.

