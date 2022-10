Paraisópolis: Haddad questiona Tarcísio sobre membro da equipe mandar apagar vídeo do tiroteio

A Folha revelou que um membro da campanha do ex-ministro teria pedido para cinegrafista apagar as imagens

O episódio do tiroteio em Paraisópolis no dia 17 de outubro foi um dos pontos de maior tensão durante o debate com os candidatos ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), na TV Globo. O petista questionou o caso em que um membro da campanha do ex-ministro teria pedido para o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens do ocorrido.



As informações foram reveladas pelo jornal Folha de S. Paulo por meio de um áudio do profissional, que pediu para não ser identificado.

Naquela segunda-feira, o cinegrafista fazia imagens da agenda de campanha do candidato do Republicanos, que estava na sede de um projeto social quando o tiroteio ocorreu. A ação terminou com a morte de um homem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Você filmou os policiais atirando?", teria questionado um integrante da campanha conforme a Folha. "Não, trocando tiro efetivamente, não. Tenho tiro da PM pra cima dos caras", disse o profissional e, na sequência, foi respondido: "Você tem que apagar".

As falas teriam ocorrido, segundo a reportagem, em um prédio utilizado pela campanha de Tarcísio, na Zona Sul de São Paulo. Tanto o cinegrafista, quanto outros jornalistas foram levados para o local em uma van após o tiroteio.

Em seguida, o cinegrafista e outros profissionais de imprensa foram levados em uma van da campanha a um prédio na zona sul usado pela equipe de Tarcísio.

"Um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista se ele havia filmado aqueles que estavam no local e se seria possível não enviar essa parte para não expor quem estava lá", disse a equipe de Tarcísio sobre o ocorrido.

Durante o debate da Globo, Haddad questionou se Tarcísio concordava com a atitude do integrante da campanha, que teria mandado apagar as imagens. Na resposta, o candidato lamentou o que classificou como "sensacionalismo com uma coisa tão séria". Na sequência, ele afirma que o pedido foi feito por cautela com a situação. "Ele pediu o seguinte: 'olha apaga isso', 'apaga aquilo' e sabe por quê? preocupação com as pessoas", disse o candidato sobre o episódio.

Em outra ocasião, ainda durante o encontro, petista comentou: "Destruição de material, meu querido, só com autorização de juiz, não se destrói material de uma cena de crime".

Na época do ocorrido, Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo, descartou que o ocorrido fosse um atentado contra Tarcísio. “Por enquanto, não dá nem para denominar como atentado. Dá para denominar como uma tentativa de crime, que foi evitada pelos seguranças, e agora a polícia vai esclarecer o que de fato aconteceu ali”, disse o chefe do Executivo estadual durante a entrevista à CNN.

Intercept: Homem morto estava desarmado

Uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 27, pelo site The Intercept, afirma que o homem morto durante o tiroteio em Paraisópolis estava desarmado. O veículo de comunicação colheu o relato de quatro testemunhas do ocorrido que estavam na rua em que o caso aconteceu.

A versão publicada pelo portal difere da que foi apresentada pelos policiais, que afirmaram avistar criminosos com armas longas em motos logo depois de ouvir disparos de arma de fogo.

Segundo a reportagem, fazia cerca de 30 minutos que Tarcísio estava no local quando Felipe Silva de Lima, de 27 anos, e um outro homem, identificado como Rafael, chegaram próximo aos seguranças do candidato a governador e disseram: “A comunidade não quer vocês aqui, vão embora”.

Os dois homens, que conforme o Intercept, retornaram à esquina da rua, quando ouviu-se os disparos em local distante do evento e sem ser direcionado para onde Tarcísio estava.

As testemunhas relataram ao portal que os homens retornaram para falar com a equipe de seguranças do político e foram recebidos a tiros. Rafael conseguiu fugir, mas Felipe acabou atingido e morreu.

A reportagem ainda revela que criminosos locais que estavam próximos ao local, armados, vieram para tentar resgatar o corpo de Felipe. O tiroteio encerrou após a chegada de policiais militares fardados.

Alterações na cena do crime

Um dos policiais que participou da ocorrência informou em depoimento à Polícia Civil , conforme o UOL, que fez alterações na cena do crime.

Um tenente da Polícia Militar, que teve o fuzil apreendido após o ocorrido, confirmou ter recolhido cartuchos, estojos, carregador de pistola, coldre, um celular e um relógio no local. De acordo com o portal, consta no Boletim de Ocorrência (BO) do caso a justificação da ação para que os objetos "não fossem perdidos ou subtraídos por populares".

Sobre o assunto Haddad critica episódio de Paraisópolis e Tarcísio fala em sensacionalismo

Equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar vídeo do tiroteio em Paraisópolis

Haddad diz que bolsonarismo faz 'uso oportunista' de tiroteio em Paraisópolis

Tiroteio interrompe visita de Tarcísio de Freitas a Paraisópolis

Conheça Paraisópolis, onde tiroteio interrompeu agenda de Tarcísio de Freitas

Haddad diz repudiar 'toda forma de violência' ao comentar tiros em Paraisópolis

Tags