O POVO prepara cobertura multiplataforma para o 2º turno das eleições

Público poderá acompanhar informações em tempo real no rádio, na televisão, no portal e em todas as plataformas digitais do O POVO

O Grupo de Comunicação O POVO realiza cobertura multiplataforma do segundo turno das eleições, neste domingo, 30 de outubro. Desde as primeiras horas da votação até o encerramento da apuração dos votos, o público poderá acompanhar informações em tempo real no portal, rádio, na TV e em todas as plataformas digitais do O POVO.

Na rádio O POVO CBN, a cobertura começa às 7 horas, com flashs ao vivo de repórteres na Capital e no Interior mostrando os preparativos para a abertura das seções eleitorais. Às 9 horas, a emissora leva ao ar a edição especial do programa “O POVO no Rádio”, com apresentação do jornalista Jocélio Leal. A atração será transmitida conjuntamente com a rádio CBN Cariri, em Juazeiro do Norte, até o meio dia.

No portal, a cobertura começa já no sábado, 29, com as informações sobre os últimos atos de campanha dos dois candidatos a presidente e dos postulantes que concorrem ao Governo dos 12 estados onde haverá segundo turno. No domingo, os jornalistas do O POVO estarão mobilizados ao longo de todo o dia para acompanhar a votação de eleitores e políticos em todas as regiões do Ceará.

As informações sobre a votação serão atualizadas minuto a minuto na aba “tempo real”, que estará disponível na página inicial do portal. Também haverá atualizações instantâneas no Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e TikTok do O POVO.

A cobertura no rádio será retomada às 14 horas, diretamente da CBN Cariri em rede com a rádio O POVO CBN. Com apresentação do jornalista Farias Júnior, a programação segue até as 16 horas, horário em que começa a edição especial do Jogo Político, no Youtube do O POVO e no Canal FDR, na TV aberta.

Com apresentação dos jornalistas Jocélio Leal e Marcos Tardin, o programa vai repercutir os últimos momentos da votação e o início da contagem dos votos. A “marcha da apuração” será atualizada pelo editor de política do O POVO, Ítalo Coriolano, com os dados fornecidos a cada momento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao longo do programa, haverá participação de repórteres ao vivo na Capital e no Interior, em Juazeiro do Norte e Sobral, além de correspondentes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O ex-presidente Lula deve acompanhar a apuração na capital paulista e Bolsonaro na capital fluminense.

Além da cobertura multiplataforma, O POVO terá edição histórica do jornal impresso com o balanço dos resultados e as análises dos cenários pós-votação no olhar do time de colunistas.

