Lula x Bolsonaro ao vivo no debate da Globo: onde assistir

Lula e Bolsonaro participam hoje, sexta (28/10), do último debate presidencial do 2º turno das Eleições 2022. Saiba onde assistir ao vivo na TV e online

Os candidatos à Presidência da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) participam nesta sexta-feira, 28 de de outubro (28/10), do último debate presidencial antes do segundo turno das Eleições 2022.

O programa, mediado pelo jornalista William Bonner, será transmitido ao vivo pela Rede Globo, a partir das 21h30min (horário de Brasília).

Abaixo, saiba como assistir ao debate entre Bolsonaro e Lula ao vivo na TV e online.

Debate na Globo entre Lula e Bolsonaro: onde assistir ao vivo



A transmissão ao vivo da programação será feita pela própria emissora em seu canal de TV aberta, pela GloboNews e pelo portal G1.

Os eleitores também podem acompanhar ao debate entre Bolsonaro e Lula na plataforma de streaming Globoplay, que retransmite online o sinal da emissora. Para isso, basta ter uma Conta Globo, que é feita gratuitamente.

Debate na Globo entre Lula e Bolsonaro: como assistir pelo Globoplay?

Globoplay é a plataforma de vídeos da Globo, que permite assistir ao conteúdo da emissora online no PC, no Android ou no iPhone (iOS). Abaixo, confira o passo a passo para assistir ao último debate presidencial antes do segundo turno das Eleições 2022, que ocorre no domingo, 30, no streaming.

Passo a passo para assistir ao debate no Globoplay

Acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com);

Clique na aba "Agora na TV", localizado no canto superior esquerdo da tela; Em seguida, clique na opção "Assista Agora", que permitirá o acesso gratuito da transmissão; Faça uma "Conta Globo": caso você não tenha uma, clique em "Cadastre-se". Caso você já tenha, insira seu e-mail e senha cadastrados ou use os dados de contas Facebook ou Google; Clique no botão "Entrar"; Após seguir esses passos, você será direcionado a programação gratuita e ao vivo da emissora.

