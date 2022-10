Lula flerta com costumes ao recuperar fala de Bolsonaro, mas evita alongar tema

A pauta de costumes voltou a ganhar destaque no debate com os candidatos a presidência da República promovido pela TV Globo nesta sexta, 28, e o aborto virou assunto central. Apesar de dedicar algum tempo ao tema, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) logo tentou sair do terreno do adversário. "Eu vou começar a falar, a partir do próximo bloco, de programa de governo", disse o petista, quando a discussão começou a se prolongar.

O ex-presidente, no entanto, foi quem trouxe o discussão para a mesa ao recuperar um discurso de 1992 do seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), onde ele defendeu a distribuição de "pílulas abortivas".

"30 anos atrás" se defendeu Bolsonaro, alegando que a fala era antiga e ele pode mudar. O presidente então criticou a defesa de Lula de que o aborto deveria ser uma questão de saúde pública. "Você é abortista Lula, você é abortista convicto", falou o presidente.

Lula respondeu o adversário se dizendo ser contra o aborto. "Eu respeito a vida" disse. "Se você quiser jogar a culpa do aborto em alguém, jogue em você mesmo, porque em mim não cola", continuou.

Bolsonaro seguiu com as críticas e, pesando mais no discurso ideológico, criticou Lula por ser favorável à "ideologia" de gênero e a liberação das drogas. Foi neste momento que Lula decidiu sair do terreno do adversário para focar o discurso no plano de governo.

