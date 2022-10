Lula e Bolsonaro se enfrentam em debate na Globo hoje; confira horário e regras

A TV Globo realiza o último debate entre os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno nesta sexta-feira, 28, às 21h30. Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se enfrentam com mediação do jornalista William Bonner, em evento que será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews, pelo site do g1 e pelo Globoplay.

O debate será dividido em cinco blocos. O primeiro e o terceiro, de temas livres, terão duração de 30 minutos. Cada candidato terá 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Bolsonaro abre o primeiro bloco e Lula o terceiro.

Já o segundo e o quarto blocos terão temas determinados, com a duração de 10 minutos cada, totalizando 20 minutos. Os candidatos deverão escolher entre seis temas que serão oferecidos pela TV Globo em um telão, e cada tópico só pode ser escolhido uma única vez. Cada candidato terá cinco minutos para debater o assunto, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Lula inicia as perguntas no segundo bloco, e Bolsonaro inicia no quarto.

O quinto bloco é destinado às considerações finais, começando por Lula. A ordem em cada bloco foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Após o debate, os candidatos poderão participar de uma entrevista coletiva na sala de imprensa, de 10 minutos para cada, iniciando por Lula, ordem que também foi definida por sorteio.

