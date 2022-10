Luciano Huck posta foto ao lado de Tebet: "Remando na mesma direção"

O apresentador Luciano Huck publicou, em sua conta no Instagram, uma foto ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), nesta sexta-feira, 28. "Remando na mesma direção. Pela democracia e por um Brasil mais afetivo e eficiente", escreveu ele na legenda.



Simone Tebet, ex-candidata do MDB à Presidência da república, anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno das eleições de 2022. Angélica, apresentadora e mulher de Luciano Huck, declarou voto em Lula ainda primeiro turno, e reforçou nesta semana que votará no petista também no segundo turno.



