Invasão de terras e restrição à Jovem Pan entram na pauta sobre Constituição

22:57 | Out. 28, 2022

Na temática sobre Constituição, abordada no segundo bloco do debate da TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou o adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de defender invasões de terras e censuras à mídia, especialmente à Jovem Pan.

Bolsonaro afirmou que, ao longo de seu governo, sempre cumpriu as "quatro linhas da Constituição" e acusou o adversário de não respeitar as normas jurídicas ao defender a invasão de propriedades e usar assentados "para levar terror ao campo". O presidente exaltou que, durante seu mandato, ele incrementou a entrega de títulos de propriedades.

O presidente ainda acusou Lula de não respeitar a liberdade de expressão pelo fato de o PT ter entrado com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a Jovem Pan. "A rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e TSE. Mas quem entrou com ação contra Jovem Pan foi seu partido para calar Jovem Pan", disse o presidente, reforçando que o adversário tenta "controlar a mídia".

Na réplica, o ex-presidente disse que Bolsonaro não respeita a Constituição por viver "todo santo dia" ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre invasões de terra, ele se defendeu ao dizer que, nos seus governos, quem definia se a terra era ou não improdutiva era o Incra.

Em relação ao pedido de restrição à Jovem Pan, Lula explicou que "os advogados entraram com pedido de isonomia". A TV foi acusada de beneficiar Bolsonaro e disseminar informações falsas a respeito do ex-presidente.

