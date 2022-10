Eurasia eleva chance de Lula vencer eleição no domingo de 60% para 65%

14:26 | Out. 28, 2022

A Eurasia Group aumentou nesta sexta-feira, 28, a probabilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições brasileiras, de 60% para 65%, num movimento inverso ao que anunciou no último dia 24 (diminuição de 65% para 60%).

Segundo a consultoria, um dos motivos da avaliação é que a liderança de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro parece estável em relação à semana passada, olhando para a média de todas as pesquisas eleitorais. "O PT aprimorou sua campanha esta semana", diz, acrescentando que houve uma "sequência mais negativa" de eventos prejudicando Bolsonaro na fase mais crítica da corrida.

No entanto, pondera, como ainda há incerteza sobre o tamanho real da vantagem de Lula, variando de 0 a 6 pontos, "é preciso cautela quanto ao grau de convicção de que Lula está de fato caminhando para a vitória neste domingo".

Na semana anterior, a avaliação da Eurasia era que havia algumas evidências de aperto nas pesquisas, com a aproximação de Bolsonaro. "Uma coisa é certa - o fato de a liderança de Lula ter se mantido estável é uma boa notícia para ele esta semana. Mas o fato de haver um potencial para a liderança ser realmente mais apertada do que a média dá ao Eurasia Group uma pausa para não aumentar muito as probabilidades de Lula vencer", complementa a consultoria.

