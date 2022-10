Campanha de Bolsonaro é multada em R$ 70 mil por impulsionamento ilícito contra Lula

16:40 | Out. 28, 2022

Presidente impulsionou vídeo com ataques ao petista

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi condenada a pagar uma multa de R$ 70 mil por impulsionamento ilícito de um vídeo com ataques ao rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão é da ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



As informações são do jornal O Globo. A decisão da magistrada foi baseada em três critérios. O primeiro deles diz respeito à falta de informação de que o vídeo seria uma propaganda eleitoral. O segundo, refere-se à falta de identificação da campanha ou do candidato.

A última é referente a uma violação ao Código Eleitoral que estabelece que os concorrentes devem impulsionar conteúdo apenas para beneficiar ou promover os políticos, não para atacar os adversários.

Além da decisão, Bucchianeri determinou que sejam removidos das redes sociais imagens que dizem respeito a uma suposta apreensão de drogas, na qual os pacotinhos do entorpecente teriam uma imagem do petista com um boné com a sigla CPX.

O artigo, inclusive, já havia sido alvo de desinformação por apoiadores do presidente. Durante a agenda de campanha no Complexo do Alemão, o candidato do PT usou o objeto com as letras que significam "complexo". Bolsonaristas afirmaram, erroneamente, que a sigla tem ligação com a criminalidade, o que não procede.

Ainda durante a noite, em uma terceira decisão desfavorável, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, mandou suspender a veiculação de uma propaganda de Bolsonaro que associa desvios de dinheiro público na época do governo petista a descontos no pagamento da aposentadoria.

"Não ficou comprovada qualquer relação de causa e efeito entre desvios de recursos públicos e descontos promovidos na aposentadoria, o que reforça uma campanha de medo aos idosos”, disse o integrante do Supremo Tribunal Federal (STF) em trecho da decisão.

O magistrado determinou que, caso novas propagandas da natureza voltem a ser veiculadas, os responsáveis serão punidos com multa diária de R$ 100 mil.



