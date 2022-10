'Vocês são bons de obras, só não as fizeram aqui', critica Tarcísio

23:51 | Out. 27, 2022

Em nova tentativa de associar o PT aos governos de esquerda de Venezuela e Cuba, na linha do presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a sigla deixou "um cemitério de obras paralisadas" e só concluiu projetos nos países vizinhos.

"No campo da infraestrutura, o que PT nos deixou de legado foi um cemitério de obras paralisadas, 14 mil obras do PAC inacabadas. Metade delas nós concluímos no último período. Mas seria uma injustiça eu dizer que PT é ruim de obra. PT é bom de obra, afinal, terminou o Porto de Mariel, só que ele fica em Cuba. Não fez o metrô de Belo Horizonte, mas fez o metrô de Caracas", provocou Tarcísio durante debate da TV Globo.

"Vocês são bons de obras, só não fizeram obras aqui. Fizeram obras para os companheiros ditadores da Venezuela, de Cuba", continuou o ex-ministro. A mesma narrativa é usada por Bolsonaro para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Haddad voltou criticar Tarcísio ao dizer que ele "já está nomeando secretário" sem ao menos ter sido eleito. O ex-ministro já sinalizou que se vencer, Eleuses Paiva e o ex-vice-governador de São Paulo Guilherme Afif Domingos, ambos do PSD, devem integrar o seu secretariado.

Tags