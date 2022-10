Senador pede impeachment do ministro Alexandre de Moraes

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) pediu o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lasier Martins (Podemos-RS) se referiu à Petição 13/2022, que foi protocolada pelo próprio magistrado e dispõe sobre o abuso de autoridade, em pronunciamento na última terça-feira, 25.

Martins acusou o ministro de possuir crimes de responsabilidade e destacou que Moraes tomou decisões monocráticas de censura contra a imprensa, como a Rádio Jovem Pan, o canal Brasil Paralelo e o jornal Gazeta do Povo. “Sua série de crimes de responsabilidade é grande e poderíamos rememorar aqui vários dos seus atos abusivos, todos bem conhecidos da sociedade brasileira”, afirmou o membro do Senado Federal ao integrante do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Um dos mais alarmantes motivos desta atual representação se refere à violação do princípio constitucional do livre pensamento e da livre expressão, praticado contra oito importantes empresários brasileiros, que, em caráter privado, por WhatsApp, dialogavam sobre os riscos da eleição de um candidato à Presidência da República", diz Lasier Martins (Podemos-RS).

Por fim, o senador disse que o “arbitrário exercício” no STF “precisa ser contido” e que Moraes “continuará suas tropelias e atropelamentos da Constituição Federal”.



