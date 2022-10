Pesquisa Quaest: Lula lidera em MG com 45% dos votos totais, Bolsonaro tem 40%

11:02 | Out. 27, 2022

A três dias do segundo turno, Bolsonaro tem vantagem na capital, mas Lula vence no interior do estado

A pesquisa feita pela Genial/Quaest em Minas Gerais, divulgada nesta quinta-feira, 27, aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% dos votos totais, enquanto o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) chega a 40%. Os indecisos somam 8% e os votos brancos ou nulos, 7%.

Considerando os votos válidos, Lula teria 52% e Bolsonaro, 47%. No modelo likely voter - que busca identificar os eleitores com maior propensão de ir às urnas - o candidato petista atingiu 52,2% contra 47,8% de Bolsonaro.

Em Belo Horizonte, o atual presidente tem uma vantagem de três pontos percentuais, com 43%. Porém, no interior do estado, Lula tem 45% e Bolsonaro registra 39%.

Em relação ao índice de rejeição entre os candidatos, 43% dos eleitores afirmaram que uma possível reeleição de Bolsonaro causa mais medo e 40% disseram que temem a volta do governo petista ao poder.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de outubro e entrevistou 2.200 pessoas maiores de 16 anos de 108 municípios mineiros. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é 95%.

