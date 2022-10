Michelle Bolsonaro pressiona igrejas por apoio ao marido no 2º turno

18:34 | Out. 27, 2022

A entrada de Michelle Bolsonaro na campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) foi uma das principais mudanças para garantir não só o voto do eleitorado feminino, mas também dos cristãos. Na reta final, a primeira-dama pressiona as igrejas pelos votos dos fiéis no atual mandatário.

Em caravana pelo país, Michelle, acompanhada da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), discursou em cultos evangélicos em vários estados. Na última segunda-feira, 24, as visitas da primeira-dama começaram no sul do país.

Durante os discursos, a primeira-dama utilizou termos como "guerra espiritual" para representar a disputa eleitoral, além de "forças do mal" em referência ao ex-presidente Lula (PT) e ao partido.

Em culto realizado no último dia 19, em São Paulo, Michelle utilizou o momento para defender o marido e atacar os partidos de esquerda.

"Nós estamos aqui para lutar pela nossa nação brasileira, nós estamos aqui para lutar pelo nosso Brasil, para que esse câncer, esse partido das trevas se dissipe, saia da nossa nação", falou.

De acordo com um boletim feito pela Casa Galileia, divulgado nesta quarta-feira, 26, a extrema-direita evangélica afirma que todo cristão precisa votar em Bolsonaro. Nos últimos dias, episódios recentes de ataques contra padres e interrupções de celebrações por apoiadores bolsonaristas foram registrados no país.



