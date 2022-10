Léo Péricles: Bolsonaro segue cartilha de Trump para tumultuar pleito

Ativo na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Léo Péricles (UP) descarta a ideia de uma vitória tranquila do petista, e avalia que apenas a vitória nas urnas pode ser insuficiente para garantir a democracia brasileira.

"Bolsonaro já está ensaiando um discurso de reforço do golpismo com essa narrativa das rádios. Estão seguindo a cartilha de Trump, então acredito que uma vitória eleitoral pode não ser suficiente para garantir uma transição democrática. É preciso que o povo ocupe as ruas para impedir mais retrocessos em nossa frágil democracia", reforça.

Ele avalia que os últimos dias da campanha petista devem ser ainda mais intensos, e espera uma atuação massiva da campanha de Bolsonaro com bombardeio de fake news para alimentar o discurso golpista. "Não podemos subestimar o fascismo e a máquina financeira do ódio", diz.

No primeiro turno, Léo Péricles fez 53.519 votos e foi o oitavo candidato mais votado.

