Deputado André Figueiredo passará por cirurgia para retirada de tumor

12:30 | Out. 27, 2022

O deputado federal e presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará, André Figueiredo, afirmou, nesta quinta-feira, 27, pelas redes sociais, que fará um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor do tipo feocromocitoma.

Na publicação, o parlamentar se desculpou aos eleitores pela ausência após a reeleição e explicou que, durante o mês, esteve realizando exames pré-operatórios.

Figueiredo descobriu a doença na última semana da campanha, a partir de um exame feito no Crato, depois de sofrer um pequeno acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andre Figueiredo (@depandrefigueiredo)

O feocromocitoma é um tipo de tumor considerado raro e benigno que se desenvolve na região das glândulas localizadas acima dos rins. Nesse caso, a cirurgia para remoção do tumor é a forma mais eficaz de tratamento.

André Figueiredo recebeu comentários de apoio de outros parlamentares do partido, como a deputada estadual Juliana Brizola e o deputado federal eleito Idilvan Alencar.

Sobre o assunto Em ato pró-lula, André Figueiredo diz que população quis o PDT como oposição no Ceará

Presidente do PDT Ceará, André Figueiredo declara voto crítico em Lula

João Amoêdo é suspenso do Novo após declarar voto em Lula

Segundo turno: comícios ficam proibidos a partir da meia-noite

João Amoêdo é suspenso do Novo após declarar voto em Lula no 2º turno

Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta quinta (27/10)

Tags