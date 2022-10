Rodrigo Maia chama Bolsonaro de "pai do orçamento secreto" após ser citado em debate

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB), chamou o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), de “pai do orçamento secreto” após ser responsabilizado pelo mandatário de criar o controverso modelo orçamentário.

No debate deste domingo, 16, ao falar sobre o tema, Bolsonaro atribuiu ao deputado a criação, afirmando que não possuía ligação com a implementação do orçamento. “Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poderes de mim. Eu queria que fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso".

Ao responder a fala do mandatário, Maia diz que Bolsonaro criou e assinou o orçamento secreto. "Foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o pai do orçamento secreto", escreveu no vídeo que postou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, ele diz que o orçamento é "secreto" só para a população e a imprensa. "O orçamento secreto, que nem é tão secreto, pois tem a lista de quem recebe. Não diz os nomes, mas diz o número de deputados de esquerda que teriam recebido. Está secreto para a gente e para a imprensa, para ele, claro que não, já que executa o orçamento.. Prerrogativa é dele, não do Poder Legislativo", disse.

“Encaminho a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos, que são os dois criadores do RP9. LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido, e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos", diz ele, citando o ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.



Sobre o assunto Bolsonaro defendeu Lula? Vídeo mostra declaração de voto do presidente no petista

Bolsonaro diz 'não dar palpite' sobre urnas, mas chama sistema de 'ultrapassado'

Bolsonaro recebe apoio de ex-senadores e cantores sertanejos

Tags