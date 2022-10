Haddad diz que vai expandir o monotrilho em SP

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou hoje (17) que vai expandir as linhas do monotrilho na capital paulista. O candidato disse que já tem em mãos estudos sobre todos os contratos das concessionárias que administram as linhas de transportes sobre trilhos na cidade.

“É importante a extensão do monotrilho, que foi prometido chegar em Cidade Tiradentes há muito tempo e ainda está um pouquinho longe”, declarou Haddad, após participar de caminhada, ao lado do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, no bairro de São Mateus, na zona Leste da capital paulista.

Haddad disse ainda que pretende levar até a zona leste de São Paulo centros administrativos estaduais para estimular a geração de empregos no local. “No entorno da Estação Dom Bosco, pretendemos trazer alguns centros administrativos do estado de São Paulo, algumas sedes de estatais, algumas repartições públicas e começar a fomentar a geração de um centro administrativo, um centro comercial”, afirmou.

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT se manifestou, mais tarde, sobre os tiros disparados nas proximidades do evento em que participava seu adversário, Tarcísio de Freitas, em Paraisópolis, na manhã de hoje.

“Eu repudio toda e qualquer forma de violência. Isso vale para 2018, 2020, 2022. Sempre trabalhei no campo da dignidade da política, da contribuição com propostas, é assim que eu tenho me portado desde que entrei na vida pública”, disse.

