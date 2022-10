Governador de SP diz que "um dos bandidos" morreu em tiroteio durante agenda de Tarcísio

Agenda de campanha do ex-ministro no município foi interrompida após tiroteio

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse em entrevista à CNN que um criminoso morreu durante o tiroteio que ocorreu nesta segunda-feira, 17, durante agenda de campanha do candidato ao Governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Determinei toda agilidade nessa investigação para a gente esclarecer e identificar os bandidos que participaram disso”, disse o chefe do Executivo estadual ao veículo de comunicação. "O importante agora é a Polícia esclarecer esse atentado, esclarecer esse crime, um dos bandidos foi alvejado e veio a óbito", acrescentou.

Enfrentando Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições no Estado, o político faria ato de campanha na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No entanto, a agenda foi interrompida pelo tiroteio. O candidato deixou o local em segurança, com a equipe e jornalistas. O motivo do crime ainda está sendo investigado.

"Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP", disse o político em sua conta oficial do Twitter.

“Por enquanto não dá nem para denominar como atentado. Dá para denominar como uma tentativa de crime, que foi evitada pelos seguranças, e agora a polícia vai esclarecer o que de fato aconteceu ali”, disse Garcia durante a entrevista à CNN.

Haddad demonstrou surpresa ao ser questionado por jornalistas sobre o ocorrido. Na sequência, ele acrescentou repudiar "toda e qualquer forma de violência".



