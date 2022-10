Em debate, Bolsonaro ironiza reencontro com Vera Magalhães: "Satisfação em revê-la"

13:52 | Out. 17, 2022

Em debate do primeiro turno, realizado em setembro, o presidente insultou a jornalista e afirmou que ela era "uma vergonha para o jornalismo"

No primeiro debate presidencial pelo segundo turno das eleições, realizado no último domingo, 16, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reencontrou a jornalista Vera Magalhães, após ataque no primeiro turno.

Na ocasião, Vera Magalhães questionou o presidente sobre a cobertura vacinal no país. Em resposta, Bolsonaro declarou que a apresentadora era “uma vergonha para o jornalismo brasileiro”.

"Vera, eu não poderia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse.

No último domingo, 16, em debate pelo segundo turno das eleições, Vera Magalhães também esteve presente e questionou os candidatos sobre a alteração da composição do Supremo Tribunal Federal (STF) e o comprometimento em respeitar a separação entre os poderes.

O ex-presidente Lula (PT) iniciou a fala afirmando que iria se aproximar da câmera para respondê-la e que “nenhuma agressão aconteceria”, se referindo ao episódio ocorrido no primeiro turno. O petista aproveitou a pergunta para relembrar as ações dos ministros na época de seu governo e afirmou que “a Corte deve ser escolhida por competência e não por amizade”.

Antes de responder, Bolsonaro cumprimentou a jornalista: “Prezada jornalista Vera, satisfação em revê-la”. O candidato à reeleição também descartou a possibilidade de aumento de assentos no STF e garantiu que não haverá propostas sobre a temática.

“Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta, como nunca estudei isso com profundidade”, afirmou.

Em entrevista à revista Veja no início deste mês, Bolsonaro também foi perguntado sobre ampliar o STF, mas afirmou que só falaria sobre o assunto após as eleições.

