'Congresso mudou para pior', diz Lula

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 17, em evento com católicos em São Paulo que o Congresso Nacional "mudou para pior". Em 2 de outubro, a população consagrou na eleição de deputados e senadores um Parlamento mais conservador e ligados a pautas que orbitam o bolsonarismo.

"Esperamos para ver se ia mudar para melhor o Congresso e mudou para pior", declarou Lula. "Se olhar para cara do Congresso Nacional, se pensar que todos nós somos maioria, somos minoria lá", acrescentou, ao destacar a discrepância entre representantes do agronegócio e dos sem-terra em Brasília.

Para Lula, que voltou a mostrar confiança em sua vitória, 2023 será um ano "muito complicado" com o Orçamento já em tramitação no Congresso e com parlamentares conservadores. "Estamos vivendo momento difícil, nunca vivi momento como esse no Brasil", afirmou o petista. "Se eu tivesse juízo, não estaria concorrendo à Presidência da República. Eu casei em junho com a Janja e queria fazer viagem para Garanhuns", brincou, em seguida.

