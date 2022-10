Bolsonaro é criticado por fala sobre venezuelanas e acusa PT de passar do "limite"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no centro de uma polêmica durante o último fim de semana. O político foi alvo de críticas após afirmar que "pintou um clima" ao ver, durante um passeio de moto no Distrito Federal, um grupo de venezuelanas de 14 e 15 anos. Tais afirmações ocorreram durante entrevista a um podcast com influenciadores esportivos.



Os recortes da fala do chefe do Executivo, que disputa a reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logo tomaram conta das redes sociais, gerando repercussão negativa entre opositores, personalidades da cultura e políticos de todo País.

Devido a proporção do ocorrido, o presidente fez uma live na madrugada do domingo, 16, para defender-se das acusações de pedofilia. "O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades. Mexem com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolou todos os limites", disse Bolsonaro.

Ele argumenta que fez a transmissão ao vivo do episódio, na época, para mostrar sua indignação com a situação das meninas venezuelanas. "O PT está tentando me desqualificar, distorceu, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses", ressaltou.

Durante a entrevista, o presidente havia dito que estava em Brasília, na Comunidade São Sebastião, quando tudo ocorreu. "Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas... Três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei", contou.

Na sequência, ele diz que pediu permissão para entrar na casa. “Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida", afirmou.

Conforme O Globo, o conteúdo da entrevista de Bolsonaro foi removido do Youtube. A plataforma alegou que o conteúdo "viola a política sobre informações médicas incorretas". Apesar de o assunto não ter repercutido, o político havia minimizado a contaminação de crianças durante a pandemia da Covid-19 e fala que foi pressionado fechar escolas.

Ainda no domingo, Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) atendeu pedido da campanha do mantário e mandou retirar quaisquer menções ao vídeo das redes sociais do adversário petista, com multa de R$ 100 mil em caso de desrespeito à medida. "As plataformas digitais TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Telegram e Kwai, bem como os representados, removam imediatamente o conteúdo objeto desta ação", diz a decisão.

Apesar disso, o deputado distrital Leandro Grass (PV), que coordena as atividades de Lula no DF, pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação. Randolfe, outro coordenador da campanha petista, pediu ao STF que intime Jair a prestar depoimento sobre o caso.

Como estratégia para conter os danos causados pelo vídeo, a coligação do chefe do Executivo gastou, até o fim da manhã de domingo, 16, ao menos R$ 145 mil para promover anúncios com os dizeres "Bolsonaro não é pedófilo".

O que dizem críticos e defensores

O episódio gerou uma onda de repercussões negativas. O deputado federal eleito, Guilherme Boulos (PSOL-SP), disse que o presidente é "asqueroso e pervertido" e, em seguida, questionou: "Esse é o candidato que diz defender a moral e a família?".

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por sua vez, falou em "nojo" e "revolta" com as declarações. "O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa", ressaltou.

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair, afirmou mais ser "completamente abominável a mais nova mentira da esquerda". Ele acrescenta que pegaram "uma fala mal colocada" para gerar "fake news" e conclui: "Bolsonaro sempre foi um ferrenho combatente da pedofilia".

Quem também saiu em defesa foi a primeira-dama Michelle Bolsonaro, afirmando que seu esposo tem "mania" de falar a frase. "Em tudo ele tem essa mania de falar se pintar um clima. Aí, agora, falam que meu marido é pedófilo”, disse.

