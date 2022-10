Arthur Virgílio, do PSDB, declara apoio a Bolsonaro e critica Lula

O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio (PSDB) foi ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 17, para declarar apoio à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O tucano concorreu ao Senado nas eleições deste ano, mas não se elegeu. Em novembro do ano passado, Virgílio chegou a disputar as prévias do PSDB para indicação de um candidato ao Palácio do Planalto.

"Ontem no debate, Lula disse uma coisa que para mim foi mortal. Ele não quer a transformação do País quando ele diz que é contra a privatização da Petrobras", afirmou Virgílio, a jornalistas, ao criticar o adversário de Bolsonaro na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A adesão de Virgílio a Bolsonaro é mais um episódio da divisão interna no PSDB. Tucanos históricos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e o senador José Serra declararam apoio a Lula, enquanto o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também decidiu endossar a reeleição do atual presidente.

Virgílio concorreu ao Senado pelo Amazonas, mas ficou em terceiro lugar, atrás de Omar Aziz (PSD), que se reelegeu, e Coronel Menezes (PL), que ficou na segunda posição.

Em novembro do ano passado, ele disputou com os ex-governadores João Doria e Eduardo Leite as prévias do PSDB para a Presidência, mas não foi escolhido pelo partido. Depois de idas e vindas entre Doria e Leite, a legenda ficou sem candidato ao Planalto.

Bolsonaro também recebeu nesta segunda-feira o apoio do ex-governador do Rio Grande do Norte José Agripino Maia (União Brasil).

