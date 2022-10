"Aquele papinho de Venezuela é de dar sono", diz Janja sobre bocejar com fala de Bolsonaro

Rosângela Silva, a Janja, socióloga e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que bocejou durante o debate da TV Band, quando Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, falou sobre as ditaduras de países governados por líderes de esquerda na América Latina, no domingo, 16.

A Canja está desanimada....

Kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ztCQlVqMx0 — Negona Do Bolsonaro (@BolsonaroNegona) October 17, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Janja chamou Bolsonaro de "inominável" e disse que “papinho de Venezuela e Nicarágua dá sono mesmo”.

"Bocejei, sim, no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua, é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é 'pintar um clima' com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime", escreveu Janja no Twitter na manhã desta segunda-feira, citando a fala de Bolsonaro em que "pintou um clima" com uma adolescente venezuelana durante um passeio de moto no ano passado.

Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é “pintar um clima” com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 17, 2022

Bolsonaro falou, neste sábado, 15, sobre "pintar um clima" com menores de idade virou um dos assuntos mais comentados na rede social do final de semana, neste sábado (15).



Tags