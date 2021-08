Portaria autoriza repasse de recursos para abertura de 300 matrículas em escolas do Ceará

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira, 24, autorizou o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação, a sete municípios do Ceará. A transferência vai reforçar tanto a manutenção como a abertura de mais de 300 matrículas em novas turmas de creches e em unidades de ensino pré-escola.

Das cidades cearenses que recebem o repasse, Itapipoca, situada na Região Norte do Estado, é a que o fundo destina o maior valor: R$ 602.945,91. Em seguida vem Uruburetama (R$ 305.979,20), Novo Oriente (R$ 305.225,55), Quixelô (R$ 300.703,68), Tauá (R$ 258.750,82), Altaneira (R$ 238.810,77) e Milhã (R$ 37.682,17).

Itapipoca também é a cidade com o maior número de matrículas que serão abertas na educação infantil, conforme dados divulgados no DOU. Serão 216 novas matrículas no município, sendo 65 delas em creches públicas de convênio parcial e 151 em creches públicas de convênio integral.

A portaria, que entre em vigor nesta terça, autoriza ainda a transferência de valores a outros municípios brasileiros. Foram contempladas escolas conveniadas com o poder público, que cadastraram novas matrículas em novas turmas, e que ainda não receberam recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O disposto em portaria obedece a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013. Nesse documento, foi reconhecido a "necessidade de ampliar o acesso à educação infantil, contribuindo para a melhoria do atendimento em creches e pré-escolas" por meio de repasse financeiro a municípios e ao Distrito Federal.

