Dois cearenses passam para a próxima fase do The Voice+

No último domingo, 13 de fevereiro, dois cearenses foram aprovados nas Audições às Cegas e passaram para a próxima fase do The Voice+. Natural de Ubajara, Eliane Vidal tem 71 anos e Avelino Bezerra, do Crato, tem 66 anos.

Eliane foi a primeira a subir no palco, cantando "Resposta ao Tempo", de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos. Os jurados Toni Garrido e Ludmilla viraram a cadeira para a cearense e ela escolheu ficar no time do vocalista do grupo Cidade Negra.

Apesar de ter nascido no Ceará, Eliane vive desde os quatro anos em São Paulo. Atualmente, ela reside em Rio das Pedras. A cantora tem 14 irmãos e todos seguiram pelo caminho artístico, devido a influência do pai que era professor de música. "A música é um sonho pra mim, eu não esperava jamais passar isso aqui, é uma realização. É a prova que o sonho não envelhece", disse no The Voice+.

Avelino também foi destaque no programa, cantando "Reconvexo", sucesso de Caetano Veloso. Todos os jurados, Toni Garrido, Carlinhos Brown, Ludmilla e Fafá de Belém, viraram suas cadeiras para o artista, que foi ovacionado pela plateia. Ele escolheu o time de Carlinhos Brown.

Atualmente, Avelino vive em Campinas. Foi ainda na infância que ele começou a cantar. Os jurados ressaltaram a emoção presenta na apresentação do cearense. "Pretendo um dia cantar na minha casa; preparei uma casa linda para receber amigos e fazer meu teatro", declarou.



