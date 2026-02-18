Horóscopo do dia (18/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 18 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, é um bom momento para ampliar conexões. O Sol entra na área de amizades, deixando suas interações no cotidiano ou meio social mais valorizadas. Explore a chance de novos contatos profissionais.