Horóscopo do dia (01/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 1º de janeiro (01/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o conjunto Sol, Vênus e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica que suas ambições profissionais ganham força com a presença do Sol, Vênus e Marte na área do trabalho. A chegada de Mercúrio nesse campo também contribui para que você se destaque com confiança e otimismo. A produtividade se eleva, oferecendo um elevado padrão de vida.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu para o signo de Touro indica a expansão de desejos e confiança para valorizar habilidades e iniciar 2026. Um cruzamento entre Sol, Vênus e Marte sugere um caminho confiante e de desenvolvimento pessoal.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um despertar do magnetismo pessoal, favorecendo conexões verdadeiras. Conversas significativas podem surgir, facilitando compreensão e compartilhamento de planos. Acordos estão a seu favor.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de fortalecimento nos relacionamentos, com diálogo e parcerias conscientes em destaque. Sol, Vênus e Marte apontam para a possibilidade de união e cumplicidade.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O início de ano indica potencial para equilibrar autocuidado e organização diária para o signo de Leão. A dica é engajar quem convive com você nesse ritmo, já que há uma tendência para um diálogo mais eficaz.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica que o primeiro dia do ano pode ser marcado pela socialização, graças à atmosfera otimista promovida pelo Sol, Vênus e Marte na área social. Seu charme pode estar em evidência, além de uma comunicação clara.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica um dia acolhedor, ideal para aproveitar encontros em casa e espaços íntimos graças ao Sol, Vênus e Marte na área doméstica. A comunicação se mostra eficaz com a entrada de Mercúrio na mesma área.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O céu indica que para o signo de Escorpião, esta quinta-feira marca um novo começo com comunicações afiadas, compartilhamento de metas e interações intensas. Pode ser um bom momento para buscar relações mais próximas e harmoniosas.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
O céu sinaliza elevação de autovalorização para o signo de Sagitário nesta quinta-feira. Uma chance para explorar desejos e necessidades com confiança e segurança. Pode ser um bom momento para reorganizar as finanças, enquanto Mercúrio entra em jogo.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um foco nas metas pessoais e um aumento da autoconfiança, o que pode criar chances de liderança na própria vida. Com Mercúrio ingressando em sua área, o diálogo e trocas intelectuais devem se intensificar.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, este início de 2026 pode ser um bom momento para descansar e reavaliar suas estratégias face aos desafios, com o Sol, Vênus e Marte indicando reflexão na área de crise. Mercúrio na mesma área traz percepção aguçada.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis momentos agradáveis e unidos com a sua rede de contatos nesta virada de ano, graças ao conjunto Sol, Vênus e Marte na área das amizades.
